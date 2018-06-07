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«Процедура пересечения границы занимает порядка 15 минут»: в Беларуси действует безвизовый режим для болельщиков ЧМ по футболу

08.06.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Губерт Вирт (тот самый немец на «пивной бочке») – не единственный гость мундиаля, для которого путь через Беларусь оказался самым удобным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для болельщиков чемпионата мира действует безвизовый режим, необходим только билет или карта болельщика. Брестскими воротами уже воспользовались туристы из Австралии, Швейцарии, Польши и Великобритании. Однако основной поток болельщиков  белорусские пограничники ожидают в ближайшие дни.

«Процедура пересечения границы занимает порядка 15 минут»: в Беларуси действует безвизовый режим для болельщиков ЧМ по футболу

Андрей Ковалевич, заместитель начальника управления пограничного контроля Брестской пограничной группы:
Сами болельщики отзываются очень положительно. Процедура пересечения государственной границы занимает порядка 15 минут, не более. Отдельно выделены полосы для этих целей Государственным пограничным комитетом. И в целом органами пограничной службы приняты меры для того, чтобы на каждой полосе движения для движения болельщиков находился из пограничного наряда либо сотрудник таможни, либо органов пограничной службы, который владеет иностранными языками.

«Процедура пересечения границы занимает порядка 15 минут»: в Беларуси действует безвизовый режим для болельщиков ЧМ по футболу

Всего же через восемь пунктов пропуска юго-запада Беларуси, включая железнодорожный, границу пересекут до 10 тысяч болельщиков. Напоминаем: Беларусь и Россия подписали соглашение о безвизовом режиме для гостей турнира.

 
 
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Новости Беларуси. Губерт Вирт (тот самый немец на «пивной бочке») – не единственный гость мундиаля, для которого путь через Беларусь оказался самым удобным,...
 
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