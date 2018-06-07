|
«Процедура пересечения границы занимает порядка 15 минут»: в Беларуси действует безвизовый режим для болельщиков ЧМ по футболу
Новости Беларуси. Губерт Вирт (
Для болельщиков чемпионата мира действует безвизовый режим, необходим только билет или карта болельщика. Брестскими воротами уже воспользовались туристы из Австралии, Швейцарии, Польши и Великобритании. Однако основной поток болельщиков белорусские пограничники ожидают в ближайшие дни.
Андрей Ковалевич, заместитель начальника управления пограничного контроля Брестской пограничной группы:
Всего же через восемь пунктов пропуска юго-запада Беларуси, включая железнодорожный, границу пересекут до 10 тысяч болельщиков. Напоминаем: Беларусь и Россия подписали соглашение о безвизовом режиме для гостей турнира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Процедура пересечения границы занимает порядка 15 минут»: в Беларуси действует безвизовый режим для болельщиков ЧМ по футболу
Новости Беларуси. Губерт Вирт (тот самый немец на «пивной бочке») – не единственный гость мундиаля, для которого путь через Беларусь оказался самым удобным,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)