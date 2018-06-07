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Гродненский предприниматель судится с городскими властями из-за снесённой автостоянки

08.06.2018 21:32 — Разное | ОНТ  
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Семь лет разбирательств, десятки исков. Настоящее сражение за снесённую автостоянку развернулось в Гродно. Предприниматель уверяет: городские власти буквально заставили разрушить добротные постройки. А теперь не хотят возмещать убытки. Местный исполком заявляет – ничего предпринимателю не должен. На этом месте уже давно стоит школа, а спор, похоже, претендует на звание самого долгого в городе.

Теперь имущество Чеслава Касьяновича осталось лишь на бумаге, по факту здесь – школа. Ещё в 2009 году предприниматель открыл на окраине Гродно автостоянку. Привёл в порядок территорию, переданную ему во временную аренду. Установил (как уверяет, по просьбе местной власти) добротный каменный забор и административный корпус. Бизнес шёл успешно. Но через год стоянку потребовали снести. Предприниматель не согласился. Так и началась история споров и взаимных обвинений, которая длится уже семь лет.

Бизнесмен обратился в суд. Дошёл даже до Верховного. И везде нашёл поддержку. Касьяновича в правах восстановили, а решение о сносе признали незаконным. Но до сих пор постановление суда не исполнено. Специалисты поясняют: предприниматель сам виноват – не указал, каким образом должны быть восстановлены его права. А второй раз по закону обращаться в суд с тем же вопросом уже нельзя.

За семь лет больше десятка исков – по забору, по зданию, по земле. В ситуации разбирались даже специалисты Администрация Президента. И все ведомства, куда обращался предприниматель, сходятся в одном – власти должны возместить предпринимателю потери. Но какие и в каком объёме – не понятно. Местные чиновники стоят на своём – всё положенное бизнесмену уже вернули.

Дело зашло в тупик. Стороны признают, что устали от бесконечных судов и претензий. Но стоят на своём… К делу подключилась областная прокуратура.

Сейчас там ждут очередного решения от исполкома города. Точку в деле поставит суд. Но насколько всё затянется, никто прогнозировать не берётся. Чеслав Касьянович не готов отступать – из принципа. Городские власти также настроены решительно. 

 
Теги: Гродно
 
 
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​Семь лет разбирательств, десятки исков. Настоящее сражение за снесённую автостоянку развернулось в Гродно. Предприниматель уверяет: городские власти буквально...
 
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