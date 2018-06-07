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Белоруса на Мальорке обокрала банда проституток

08.06.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Британская Daily Mail опубликовала репортаж о том, как банды «африканских проституток» устраивают охоту на туристов в курортном городе Магалуф на Мальорке.

Как пишет издание, они орудуют здесь на протяжении последних 15 лет. В результате пляжный курорт превратился в опасную зону для отдыхающих.

Одним из пострадавших предположительно стал и белорусский турист по имени Александр. Он рассказал Daily Mail, что шел с другом, и был окружен женщинами, которые начали предлагать секс.

«Я отказался, но одна из них успела влезть мне в карман и стянуть кошелек. Мне удалось забрать его назад, однако 60 евро оттуда исчезли», – пояснил он.

Банды на Магалуфе используют в основном две тактики, повествует издание.

Одна – женщина заманивает туриста в темный угол под предлогом секса, а затем на жертву нападает и грабит группа подельниц.

Вторая – женщины окружают отдыхающего, отвлекают его и незаметно залезают в карман, выуживая бумажник.

Как пишет Daily Mail, местные проститутки – из Нигерии и Сенегала. Их переправляют сюда трафикеры, а затем заставляют работать на себя, говорят в полиции.

В настоящее время жителям Магалуфа надоело, что банды, в которые входит до 50 женщин, портят репутацию курорту, и начали бороться с ними, объединяясь и устраивая рейды на улицах.

 
 
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Британская Daily Mail опубликовала репортаж о том, как банды «африканских проституток» устраивают охоту на туристов в курортном городе Магалуф на Мальорке.
 
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