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В Польше школьный автобус попал под фуру - пострадало более 40 детей

08.06.2018 20:16 — Разное | Партизан  
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В Польше на автодороге между Варшавой и Закопане школьный автобус попал под фуру.
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Известно, что ученики 7-го класса варшавской гимназии возвращались с экскурсии. 

По последним данным, в ДТП пострадали 48 человек, в том числе 43 школьника. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. 

Раненых эвакуировали вертолеты. Фотографии с места происшествия опубликовало информационное агентство Reuters.

Что стало причиной лобового столкновения автобуса и грузовика, пока неизвестно, передает Еврорадио.

 
 
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В Польше на автодороге между Варшавой и Закопане школьный автобус попал под фуру.
 
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