"Семь - это хорошее число": ЕС отверг возвращение России в "большую восьмерку"

dw.com Семь - это хорошее число, сказал председатель Совета ЕС Дональд Туск незадолго до начала саммита "большой семерки" в канадском Квебеке в пятницу, 8 июня. Он также отметил, что Россия уже со всей ясностью продемонстрировала свою незаинтересованность в формате "восьмерки", передает





Туск обвинил Трампа в том, что тот ставит под вопрос основанный на правилах международный миропорядок. Поведение американского президента вызвало у Дональда Туска серьезную обеспокоенность.





"Больше всего меня беспокоит тот факт, что основанный на правилах миропорядок ставится под вопрос, как это ни странно, не обычными подозреваемыми, а его важнейшим архитектором и гарантом - Соединенными Штатами", - заявил глава Совета ЕС.









Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что Россия должна вновь вступить в "большую восьмерку". "Почему встреча (в Квебеке. - Ред.) проводится без участия России? Она должна сидеть за столом переговоров", - заявил Трамп перед вылетом на саммит G7.





Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже поддержал Трампа. Он заявил, что возвращение России "в интересах каждого".





Канада напротив высказалась категорически против. Правительство Канады не изменило свою позицию касательно возвращения России в «большую восьмерку» и все еще против этого, заявил официальный представитель премьер-министра Канады.





Перед началом саммита в Квебеке между США и остальными членами "семерки" отсутствует также единство по таким важнейшим темам, как торговля, атомное соглашение с Ираном и защита климата.