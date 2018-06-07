На тракторе через половину Европы: необычное путешествие Губерта Вирта

20 километров в час, 100 – в день. Футбольный фанат Губерт Вирт на мировое первенство едет из немецкого города Форхгайм. Губерту – 70 лет, а его раритетному «Бульдогу» (так называется трактор) – все 80. Он выехал 15-го мая и за 30 дней хочет доехать до Москвы. Позади Польша… Теперь – Беларусь.

Губерт Вирт: «В Беларуси меня поразила красота природы. Особенно – аисты в каждой деревне. Если бы знал – взял бы хороший фотоаппарат. Очень всё чисто – это бросается в глаза. Из неприятных сюрпризов – комары».

Для отпугивания комаров – герань на доме-бочке. Мобильную сауну Губерт переоборудовал своими руками под дом на колёсах. Здесь и спальня, и биотуалет, и кухня.

За раритетный трактор любитель путешествий заплатил круглую сумму. А затем бывший профессиональный испытатель автомобилей собственноручно его восстанавливал. Двигатель разогревается с помощью горелки – захватывающее зрелище. А в качестве заводной рукоятки, как это ни странно, – руль. Звук мотора его «Бульдога», признаётся Губерт, для него лучше музыки.

Губерт Вирт: «Это настоящий зверь! В нем 20 лошадиных сил. На 100 километров съедает до 20 литров дизтоплива. Объём двигателя – около пяти кубических метров».

Раньше на своём «железном коне» Губерт ездил на чемпионат Европы во Францию. И с того момента понял: комфорт – не главное. Чтобы узнать страну – нужно ехать с такой скоростью. Можно успеть помахать в ответ прохожим, угостить собеседника чашечкой кофе и разучить хоть несколько слов на незнакомом языке.

С родными созванивается по телефону. Но у Губерта весёлая попутчица – 7-летняя такса Хексе. В переводе – «Ведьма».

Губерт Вирт: «У нас настоящая дружба. Она охотничья собака, но на охоту мы не ходим – я природу люблю. Путешествовать ей нравится, привыкла. У неё есть свое место. И она очень послушная».

Петра Ивановича пример немецкого тракториста-путешественника вдохновил. На своём мотоблоке до сих пор он только пахал да перевозил дрова. А теперь не то в шутку, не то всерьёз задумался о путешествиях. Его МТЗ-109, говорит, – не хуже.

А в планах у Губерта Вирта – новое путешествие. Его любимая фраза: «Желание – это дорога, а дорога – это душа».