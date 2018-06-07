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Александр Лукашенко прибыл в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества
Самолёт Президента Беларуси приземлился в Циндао.
У трапа Александра Лукашенко встречали представители официальных властей КНР и белорусского посольства. Напомним, на саммите наш Президент намерен представить позицию и предложения Беларуси по развитию Шанхайской организации сотрудничества и укреплению безопасности в Евразийском регионе.
Основные события в Циндао выпадают на 9-10 июня. Телеканал ОНТ будет следить за развитием переговоров.
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Самолёт Президента Беларуси приземлился в Циндао.
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