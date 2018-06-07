Саммит Шанхайской организации сотрудничества открывается в китайском Циндао

Меры повышенной безопасности в Циндао власти Китая ввели ещё за несколько дней до саммита. Полицейские патрулируют город, проверяют личные вещи и документы, к местам встреч глав государств так просто не попасть – доступ строго ограничен. Даже популярная набережная недоступна для прогулок. Циндао полностью погружён в атмосферу большой политики.

На время саммита в этой части города остановят и автомобильное движение. Но это временное неудобство у местных жителей вопросов не вызывает, ведь в Циндао ожидают прибытия более 20-ти официальных делегаций. Помимо глав государств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (это Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и присоединившиеся в прошлом году Индия и Пакистан), на саммит прибыли и лидеры стран-наблюдателей – Беларуси, Ирана, Монголии и Афганистана. Один из главных вопросов в повестке масштабного форума – безопасность.

Главный документ, который, как ожидается, будет принят на саммите – Циндаосская декларация. В его основе – согласованная позиция всех участников организации по развитию ситуации в регионе. Речь о достижении компромисса во имя безопасности и сотрудничества (в том числе экономического) на ближайшие пять лет. Организаторы рассчитывают, что успеху переговоров поспособствует и особая атмосфера вокруг. Правда, в последние дни вся прелесть курортного Циндао скрыта в густой пелене тумана.

Освещают саммит журналисты из нескольких десятков стран. Всё организовано так, чтобы не создавать лишней суеты на важных встречах и переговорах. А их на полях форума заявлено немало. Белорусская делегация, к слову, переговоры с китайскими партнёрами начала уже 8 июня. Первый итог – четыре новых контракта. Два из них в сфере продовольствия – Беларусь поставит в Китай сухое молоко на 30 миллионов и первую партию мяса птицы на сумму 5 миллионов долларов. Кроме того, Китай готов инвестировать более полумиллиарда долларов в создание в нашей стране сборочного производства электромобилей.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества – отличная площадка, в том числе, для обсуждения вопросов, выходящих за рамки официальной повестки. Неудивительно, что лидеры некоторых стран участие в форуме совмещают с официальным визитом в Китай.

Как площадку для двусторонних встреч саммит Шанхайской организации сотрудничества использует и Александр Лукашенко. Детали ещё согласовывают, но уже точно известно о предстоящих переговорах с главой компартии Китая – Си Цзиньпином. Ожидается, что в присутствии глав государств в Циндао будут подписаны важные для белорусско-китайских отношений документы.