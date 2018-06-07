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В Ошмянском районе появился парк замков и костелов времен ВКЛ, распечатанных на 3D-принтере
Александр Варикиш. Фото: nn.by
Несколько лет назад минский экскурсовод и энтузиаст Александр Варикиш купил в северном уголке Гродненщины хутор со 100-летним домом. Принадлежал он некогда шляхетскому роду Рокицких.
Без победы в проекте ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Беларуси» задумка Александра вряд ли так быстро стала бы реальностью. Но два года назад за него единодушно проголосовали авторы проекта.
В общей сложности Александр получил 17 тысяч долларов. Большая часть ушла на оплату труда работников, земляные работы, материалы для работы 3D-принтера, услуги по обучению и рекламную продукцию.
Сильная сторона этого проекта в том, что получилось уйти от услуг моделлеров. Специалисты в области 3D-дизайна берут за свою работу немалые деньги. Пришлось брать уроки и платить 25 долларов за час обучения. В итоге в 41 год Александр освоил новую специальность — 3D-моделлер. Сейчас с помощью дронов снимает историко-культурные объекты, потом посредством компьютерных технологий вся информация об объекте переводится в 3D-формат.
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Энтузиаст из Минска напечатал на 3D-принтере десять значимых историко-культурных объектов Гродненщины. Масштаб — 1:25.
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