В Ошмянском районе появился парк замков и костелов времен ВКЛ, распечатанных на 3D-принтере



Александр Варикиш. Фото: nn.by

«Рэспубліка»

Несколько лет назад минский экскурсовод и энтузиасткупил в северном уголке Гродненщины хутор со 100-летним домом. Принадлежал он некогда шляхетскому роду Рокицких.Без победы в проекте ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Беларуси» задумка Александра вряд ли так быстро стала бы реальностью. Но два года назад за него единодушно проголосовали авторы проекта.В общей сложности Александр получил 17 тысяч долларов. Большая часть ушла на оплату труда работников, земляные работы, материалы для работы 3D-принтера, услуги по обучению и рекламную продукцию.Сильная сторона этого проекта в том, что получилось уйти от услуг моделлеров. Специалисты в области 3D-дизайна берут за свою работу немалые деньги. Пришлось брать уроки и платить 25 долларов за час обучения. В итоге в 41 год Александр освоил новую специальность — 3D-моделлер. Сейчас с помощью дронов снимает историко-культурные объекты, потом посредством компьютерных технологий вся информация об объекте переводится в 3D-формат.