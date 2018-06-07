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Трамп выступил за присутствие России на саммитах G7
Фото: Reuters
Россия должна быть участницей встреч глав государств «Большой семерки», заявил президент США Дональд Трамп накануне поездки в Квебек, Канада, на очередную встречу глав государств G7, сообщает агентство Fox News.
«Неважно, как это называется. Раньше это называли G8, теперь Россия вышла. Почему у нас встреча без России? Я бы рекомендовал вернуть Россию за стол переговоров», — заявил Трамп на пресс-конференции на лужайке у Белого дома.
Он добавил, что это может звучать неполиткорректно, но «мы имеем тот мир, который имеем».
Идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», — написал он в пятницу в Twitter.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал эту новость. «Россия концентрируется на других, нежели G7, форматах», — сказал он (цитата по ТАСС). Ожидается, что остальные участники саммита G7 будут оказывать давление на Трампа в связи с тем, что США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий, в том числе из Евросоюза и Канады.
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Россия должна быть участницей встреч глав государств "Большой семерки", заявил президент США.
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