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Минский экстремал поджег себя и друга на Немиге ради эффектного видео
Фото взято из социальных сетей
Напомним, в октябре 2017-го двое парней подожгли себя у станции метро «Немига» и в горящей одежде бросились к Свислочи. Одним из них оказался экстремал, который не первый год снимает подобные видео.
Роликом заинтересовалась милиция, тем более оба парня попали с ожогами в больницу. Как позже выяснится, друзья договорились поджечь себя вместе. Но зажигалку поднес 19-летний Павел Н.
У его друга диагностировали ожоги 2−3-й степени, что повлекло расстройство здоровья сроком до 4 месяцев. Сам Павел Н. тоже провел в больнице полтора месяца, а вскоре на него завели дело. Почему только на него?
За свой собственный риск человек отвечает перед собой. Но если причиняет вред другому, даже с согласия второго, — придется отвечать, пояснил TUT.BY государственный обвинитель Максим Чуприс.
«Действительно, идея поджечь себя была совместной. Но вместе с тем уголовный закон говорит: даже если один человек осознает, что ему могут быть причинены телесные повреждения, а их причиняет сторонний человек — такие действия должны наказываться. Ведь человек понимает, что это может повлечь тяжкие последствия», — пояснил прокурор. Грубо говоря, закон так же суров, если даже по просьбе человек другого покалечит или лишит жизни.
Действия экстремала были квалифицированы по ч. 2 ст. 149 УК (Умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, совершенное общеопасным способом). В деле также был эпизод об участии в драке через пару дней после выписки: утром 1 января прохожий сделал замечание пьяным парням, чтобы те не бросали петарды под ноги. Словесный конфликт перешел в махание кулаками.
За все это суд Центрального района Минска приговорил фигуранта к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Сегодня его выпустили на свободу, он обязан соблюдать закон, иначе рискует вернуться за решетку.
Напомним, летом прошлого года в Гомеле судили блогера, который поджег себя и искупался в фонтане ради впечатляющего видео. Милиция составила протокол за мелкое хулиганство. Впрочем, штраф пришлось платить родителям, потому что он еще подросток.
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19-летний минчанин попал в суд после того, как ради эффектного видео поджег себя и друга на набережной Свислочи.
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