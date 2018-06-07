Сколько яиц в день разрешается есть и как их полезнее готовить

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Какое яйцо полезнее: с темной или со светлой скорлупой?

Как много яиц можно есть в день?

Как лучше всего готовить яйца?

GO.TUT.BY отвечает на вопросы, которые возникнут у желающих последовать совету специалистов — и съесть яйцо на завтрак, обед или ужин.Нет никакой разницы. Цвет связан с породой и мастью курицы-несушки, объясняет врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов: «Пестрые курицы несут коричневое яйцо, белые — белое. Пищевая ценность их одинакова».Вне зависимости от цвета, храните яйца в холодильнике в отдельном контейнере — и мойте руки с теплой водой и мылом после готовки.Когда-то считалось, что яйца провоцируют сердечно-сосудистые заболевания из-за высокого содержания холестерина в желтке. Поэтому существовали рекомендации есть не больше трех-четырех яиц в неделю.Но оказалось, что ученые поспешили с выводами. В яйцах содержится много белка, витамины D, A, B2 и B12, а также лютеин и зеаксантин. С 2000 года большинство организаций не советует ограничивать число яиц, съеденных за неделю, особенно если в целом вы питаетесь здорово и сбалансированно.в интервью BBC рассказывал докториз Британской диетологической ассоциации. Но предупреждал, что, как любой другой пищей, злоупотреблять ими тоже не стоит.Что касается результатов исследования, опубликованных в журнале Heart — есть одно яйцо в день для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний — то, поскольку в нем использовалась информация о китайцах, актуально оно в первую очередь для Китая. У жителей других стран рацион отличается, а значит, и результат исследования мог бы быть иным.Национальная служба здравоохранения Великобритании советует готовить яйца так, чтобы не приходилось добавлять соль или масло. Соответственно, полезнее всего сварить яйцо без соли. За счет масла в яичнице может оказаться на 50% больше жира по сравнению с вареным яйцом.