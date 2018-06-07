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Сколько яиц в день разрешается есть и как их полезнее готовить

08.06.2018 20:10 — Разное | UDF  
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Фото: unsplash.com
В журнале Heart опубликовали результаты большого исследования: употребление в пищу хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу ученые пришли, изучив историю болезней около 500 тысяч китайцев.

GO.TUT.BY отвечает на вопросы, которые возникнут у желающих последовать совету специалистов — и съесть яйцо на завтрак, обед или ужин.


Какое яйцо полезнее: с темной или со светлой скорлупой?

Нет никакой разницы. Цвет связан с породой и мастью курицы-несушки, объясняет врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов: «Пестрые курицы несут коричневое яйцо, белые — белое. Пищевая ценность их одинакова».

Вне зависимости от цвета, храните яйца в холодильнике в отдельном контейнере — и мойте руки с теплой водой и мылом после готовки.


Как много яиц можно есть в день?

Когда-то считалось, что яйца провоцируют сердечно-сосудистые заболевания из-за высокого содержания холестерина в желтке. Поэтому существовали рекомендации есть не больше трех-четырех яиц в неделю.

Но оказалось, что ученые поспешили с выводами. В яйцах содержится много белка, витамины D, A, B2 и B12, а также лютеин и зеаксантин. С 2000 года большинство организаций не советует ограничивать число яиц, съеденных за неделю, особенно если в целом вы питаетесь здорово и сбалансированно.

«Съедать одно или даже два яйца в день — это здорово. Не надо их бояться», — в интервью BBC рассказывал доктор Фрэнки Филипс из Британской диетологической ассоциации. Но предупреждал, что, как любой другой пищей, злоупотреблять ими тоже не стоит.

Что касается результатов исследования, опубликованных в журнале Heart — есть одно яйцо в день для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний — то, поскольку в нем использовалась информация о китайцах, актуально оно в первую очередь для Китая. У жителей других стран рацион отличается, а значит, и результат исследования мог бы быть иным.


Как лучше всего готовить яйца?

Национальная служба здравоохранения Великобритании советует готовить яйца так, чтобы не приходилось добавлять соль или масло. Соответственно, полезнее всего сварить яйцо без соли. За счет масла в яичнице может оказаться на 50% больше жира по сравнению с вареным яйцом.

 
 
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Употребление в пищу хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
 
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