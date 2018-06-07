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"Следующий кабак в Тростенце?" Страницу владельца ресторана в Куропатах засыпали комментариями

08.06.2018 20:06 — Разное | UDF  
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Фото: Радыё Свабода
Что пишут белорусы Леониду Зайдесу.

Ресторан «Поедем поедим» открылся, несмотря на протесты активистов, возмущенных объектом общепита около места массовых расстрелов. Как стало известно, владельцем этого скандального заведения является Леонид Зайдес, который занимается ресторанным бизнесом (ему принадлежат «Гранд Куршевель» и TheView).

На странице Леонида Зайдеса в Фейсбуке о «Поедем поедим» пока ничего не сказано. В последнем посте за 30 мая сообщается лишь об открытии на берегу Минского моря кафе «Лето». «Встречаем ваше жаркое «Лето»! Позади столько холодных дней. Отдохнём же на всю!» — призывает бизнесмен.

"Следующий кабак в Тростенце?" Страницу владельца ресторана в Куропатах засыпали комментариями

Леонид Зайдес. Фото со страницы в Фейсбуке

Однако в комментариях под этим постом бизнесмену тут же напомнили про строительство другого объекта — ресторана в Куропатах. Вот, что пишут люди:

«Леонид Зайдес! Будьте человеком! Остановите этот беспредел на костях!!!»


«Не по-людски кабаки делать там, где тысячи людей убиты были».


«Зайдес, схамяніцеся! Вы парушаеце закон Рэспублікі Беларусь аб культурна-гістарычных каштоўнасцях і аб'ектах, якія знаходзяцца пад аховай (ЮНЕСКА)».


Под своими комментариями некоторые выложили подробную информацию о том, что происходило в Куропатах, приводя факты и цифры по расстрелянным, а также ссылки на материалы по теме.


«Вось на гэтым вы будуеце кафэ — мы сюды не пойдзем!» — пишут люди.

«Леонид, помимо беззакония, которое наказывается по закону, Вы себе портите коммерческую репутацию оплеванием памяти Куропат. Вас тысячи людей проклянут, Вы это понимаете? Остановите деятельность и снесите кабак на костях!»


«У вас сумленне ёсць? У Курапатах 200.000 чалавек расстраляна бальшавіцкімі катамі. У тым ліку і габрэяў. Кінь ты гэтых глупстваў і не рабі галаўны боль нам тут усім. А такі закрывай некашэрны кабак на касьцях».


Впрочем, у Леонида Зайдеса нашлись и защитники.

«Леонид, все адекватные люди с вами! Не слушайте этих свядомых утырков и работайте спокойно».


«Весь Минск на костях стоит. Снести?:)»


«Он не строит в самих Куропатах, он строит в разрешенном месте далеко от Куропат. Это уже похоже на рэкет».


В ответ другие участники поясняют:

«Зона запретная! Была... Благодаря сомнительным схемам Мингорисполком поменял свое решение — это подсудное дело!»


«А дзе гэты Леанiд Зайдес наступным разам адкрые чарговы кабак? Мо у Трасцянцы, альбо ў «Яме» на Мельнiкайтэ? У Асвенцыме людзi таксама будуць «адпачываць»? Так, Леанiд?»


Впрочем, сам Леонид Зайдес ни на один комментарий лично никак не отреагировал.

 
Теги: Минск
 
 
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