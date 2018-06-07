Чему Лукашенко мог бы поучиться у Путина

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Культуру общения президент России продемонстрировал во время прошедшей 7 июня прямой линии. И даже поучил, как себя вести, губернаторов регионов.Этот эпизод случился во время видеозвонка многодетной материи из Томска. Женщина жаловалась, что ей не выделяют земельный участок, хотя она давно стоит на очереди. Пытаясь разобраться в вопросе,переадресовал его губернатору Томской областиТот, в свою очередь, выразил мнение, что некие «чиновники» не смогли объяснить женщине все тонкости региональных программ.— сказал губернатор.— поправил Жвачкина президент, намекнув на правила этикета...В целом же общение Путина было вполне корректным, как к людям, задававшим вопросы, так и к чиновникам — он ко всем обращался исключительно на «вы» и не устраивал публичных разносов.В принципе, такое поведение восокопоставленного должностного лица вполне естественно и в обычной ситуации не должно вызывать удивления. Вот только белорусы привыкли несколько к иной манере общения президента. Для многих уже стало обыденностью, что руководитель страны может «тыкать» собеседнику, даже если он старше, а также позволять себе распекать подчиненных, еще не разобравшись в ситуации.Достаточно вспомнить, какобщался с легендарным футбольным тренеромв феврале этого года. Он не переставая тыкал заслуженному наставнику и даже в его присутствии упоминал о нем в третьем лице, когда обращался к руководителю Белорусской федерации футбола(тоже, кстати, на «ты»).— заявил Лукашенко.Ну а то, что иногда позволяет себе глава Беларуси в общении с женщинами, вообще на грани. Памятна его реакция на вопроспо поводу политзаключенных на пресс-конференции в декабре 2011 года.Прервав журналистку на полуслове, когда та попыталась уточнить будет ли он лучше спать, если арестованные экс-кандидаты напишут прошение о помиловании, Лукашенко похабно пошутил:И в той связи, конечно, главе Беларуси стоило бы взять несколько уроков хороших манер у своего российского коллеги.