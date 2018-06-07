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Скончался актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
— Вечером лёг спать, а утром не проснулся. Вроде не болел ничем. Три дня назад в Щепке (Высшее театральное училище имени Щепкина. — Прим. ред.) курс читал. Подозревают инфаркт или инсульт, — приводит его слова ФАН.
По словам собеседника агентства, точная причина кончины актёра станет известна после проведения экспертизы. Он сообщил, что дату похорон и прощания с Игорем Ляхом пока не назначили.
Напомним, Лях скончался сегодня 8 июня. Всенародную любовь артисту принесла роль Лёньки в картине Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Помимо этого, он исполнил главные роли в лентах "Жил-был Шишлов" и "Ха-би-ассы" и снялся во многих отечественных картинах.
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Заслуженный артист РФ Игорь Лях, который скончался на 56-м году жизни, не жаловался на плохое самочувствие и выглядел здоровым.
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