

Кадр из фильма "Любовь и голуби"

— приводит его слова ФАН.По словам собеседника агентства, точная причина кончины актёра станет известна после проведения экспертизы. Он сообщил, что дату похорон и прощания спока не назначили.Напомним, Лях скончался сегодня 8 июня. Всенародную любовь артисту принесла роль Лёньки в картине"Любовь и голуби". Помимо этого, он исполнил главные роли в лентах "Жил-был Шишлов" и "Ха-би-ассы" и снялся во многих отечественных картинах.