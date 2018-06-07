ЕС перечислил темы Brexit, по которым с Великобританией пока не достигнуты договоренности

В процессе переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза на завершающейся неделе был достигнут прогресс, заявил координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

"Мы продвинулись в эти последние дни по ряду тем, связанных с соглашением о выходе. Мы считаем, что эти темы могли бы быть урегулированы до ближайшего Европейского совета", - сказал он, подводя итог очередному раунду переговоров с британской стороной.

"Каждая из этих тем важна, чтобы восстановить юридическую уверенность там, где ее больше нет по причине Brexit", - добавил главный переговорщик со стороны ЕС.

Но при этом, отметил М.Барнье, "остается много работы по трем другим темам "развода", которые важны, даже очень, для наших предприятий и наших граждан".

Во-первых, речь идет о защите персональных данных граждан ЕС. Брюссель требует, чтобы уже попавшие в распоряжение британской стороны данные оставались защищенными в дальнейшем, как это делается сейчас.

Также сторона ЕС до сих пор не располагает позицией Лондона по продуктам с защищенными названиями по географическому происхождению, что, по словам М.Барнье, является важным как для производителей, так и потребителей в ЕС и Великобритании.

Нуждается в прояснении ситуация с процедурами о нарушении законодательства ЕС, касающимися Великобритании, которые не будут завершены к концу переходного периода Brexit. "Это не бюрократический пункт, это пункт, который ясно связан с защитой финансовых интересов союза", - пояснил координатор ЕС.

Во-вторых, помимо этих аспектов, требующих большой работы, предметом разногласий остаются еще два важных пункта, относящиеся к будущему Ирландии и Северной Ирландии. По ряду конкретных вопросов повседневной жизни необходимо прийти к общим правилам, чтобы защитить свободное перемещение товаров и сохранить многие формы сотрудничества между севером и югом острова Ирландия. Кроме того, остаются неурегулированными таможенные аспекты, включая вопросы границы, целостности единого рынка, таможенного союза. Эти проблемы должны быть решены до осени, считает М.Барнье.

И третья тема, не терпящая отлагательств, - будущие отношения ЕС и Великобритании.

"В соответствии с мандатом, который я получил от Европейского совета в марте, и как это определено Европейским парламентом в резолюции, мы сейчас обсуждаем рамки этих будущих отношений, включающих экономическое партнерство и стратегическое сотрудничество в области безопасности. До сих пор во всех британских документах, которые мы получаем и которые я и моя команда внимательно читаем, содержится просьба о статус-кво, своего рода форме продолжения отношений. Это довольно парадоксально, учитывая, что эта страна сама приняла решение покинуть Европейский союз", - продолжил координатор ЕС.

По его мнению, это указывает на то, что Великобритания хочет сохранить все выгоды нынешних отношений с ЕС, выйдя из законодательных рамок союза и не подчиняясь общим надзорным органам.

При этом, отметил М.Барнье, когда это объясняют британским партнерам по переговорам, "кое-кто в Соединенном Королевстве в таком случае пытается возложить на нас ответственность за последствия этого решения".

"Мы не дадим повлиять на нас таким образом, - сказал европейский переговорщик. - Соединенное Королевство решило покинуть Европейский союз. Мы уважаем это принятое демократическим путем решение и реализуем его. Но Соединенное Королевство должно согласиться с последствиями. И если мы хотим строить новые отношения, нужна основа для доверия, нужно также больше реализма: что возможно сейчас, что будет возможным и что возможным не будет".

"Сегодня период решений и выбора. Время торопит. Меньше чем через десять месяцев Соединенное Королевство покидает Европейский союз, как оно этого хотело. И мы должны заключить это соглашение об упорядоченном выходе (...) осенью, через несколько месяцев, чтобы иметь необходимое время для ратификации обеими сторонами", - подчеркнул М.Барнье.