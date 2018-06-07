Международные эксперты посмотрели, как устроен «умный дом» в Гродно

Энергоэффективный дом в Гродно признали одним из лучших в стране. После года эксплуатации все «умные» системы по-прежнему работают отлично.

Здание авторы проекта инспектировали вместе с международными экспертами. Посмотреть, как живётся в «умный дом», в Гродно съехались строители, архитекторы, инженеры из десяти стран СНГ. Этот дом – один из трёх, построенных по проекту ПРООН в Беларуси. И самый современный. Здесь установлена особая система вентиляции, используется тепло грунта, сточных вод и городской канализации, а на крыше установлены солнечные батареи. «Жировка» в таком доме – на треть дешевле.

Джон О’Браен, региональный технический советник ПРООН по изменению климата: «Проект завершился, мы считаем его успешным. Дома в Гродно, Могилёве и Минске построены, прекрасно работают. Нам удалось изменить законодательные нормы по отношению к таким строениям. Теперь мы сосредоточимся на проекте «зелёные города» – внедрим энергоэффективные методики в сфере жилья и транспорта в Полоцке, Новополоцке и Новогрудке».

Беларусь лидирует в СНГ по подходам к строительству энергоэффективного жилья. Сейчас это экспериментальные проекты. Чтобы запустить массовое возведение, понадобится изменить тарифы на электричество, от которого питаются все умные приборы.

Первый шаг в этом направлении уже сделали – в ближайшее время норма потребления электричества для таких домов вырастет на четверть до 200 киловатт-часов в месяц. Также вскоре в Гродно построят ещё один энергоэффективный дом, а в перспективе здесь появится целый «умный квартал».