Где родился, там и пригодился: истории молодых специалистов, работающих на малой родине

Сила притяжения родной земли. Что заставляет молодых специалистов возвращаться работать в родные деревни после учёбы в столичных и областных вузах? Это истории о тех, кто решил начать свой карьерный путь в глубинке. Сегодня о них расскажем мы, а в Гомельской области, например, такое желание поддержат ещё и проектом «Притяжение». Больше ста молодых профессионалов в течение нескольких месяцев будут не сходить с первых полос газет, рассказывая, почему сделали именно такой выбор.

15 человек на приёме, ещё к десяти нужно прийти домой. И так – каждый день. Михаил Анисковец – сельский фельдшер. А точнее – заведующий местным ФАПом и, по совместительству, помощник врача в ещё одной деревне. И это в 23 года. Окончил Слуцкий медицинский, служил в армии, откуда решил возвращаться только домой.

Глинище – малая родина писателя Ивана Мележа. Это и есть те самые «людзі на балоце». Правда, теперь тут колосятся поля, а медицина доступна людям в своей же деревне. Померить давление, выписать мазь – всего за пять месяцев работы Михаил успел стать местной знаменитостью.

Малая родина, говорит фельдшер, не только зовёт, но и даёт возможность работать и жить не хуже, чем в городе.

Стремление молодёжи уехать – это проблема небольших городов. С кем-то так и происходит. Но последние цифры говорят, скорее, об обратном. Например, в Хойникском районе из приезжающих по распределению ста человек – 75 остаются.



Свое жильё, пожалуй, одна из основных причин выбрать город поменьше.Ежегодно в районе строят по одной многоэтажке для молодых специалистов. Уже сдали два новых микрорайона. А те, кто работает в сельском хозяйстве, получают и свои дома в агрогородках.



Для Ольги Ярец рабочий день начинается в 4:45. Нужно объехать поля (а это почти 10 тысяч гектаров земли), проверить посевы, проконтролировать мужской коллектив. Ведь она в этом хозяйстве – главный агроном. А вернуться вечером в просторный дом – это как приятный бонус. Новоселье в родной деревне отпраздновала сразу после получения диплома в Калинковичах.

Все эти истории – о тех, кто не боится связать свою судьбу с деревней. О них – проект «Притяжение». Он охватит все районы Гомельской области, и те герои, кто ярче всех представит свою малую родину, появятся на первых страницах региональных газет, чтобы рассказать о своих причинах «пригождаться там, где родился».