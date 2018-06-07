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Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

08.06.2018 21:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предстоящий саммит ШОС в Циндао войдет в историю как первая встреча лидеров государств – членов этой организации в формате большой «Шанхайской восьмерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова продолжит тему.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

«Глобальный участник», новая «большая восьмерка», «мощнейший геополитический игрок» – громкие эпитеты, которыми характеризуют эксперты шанхайскую организацию сотрудничества, как никогда оптимистичны. Даже не шаг, рывок вперед случился после прошлогоднего исторического заседания, когда к блоку из шести стран-участниц присоединились сразу две ядерные державы – Индия и Пакистан. Вместе это почти половина населения планеты и четверть мирового ВВП.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ:
Там находятся крупные государства, с которыми у нас есть тесные отношения. Это Китай, Индия, Россия. Поэтому присутствие, участие в дискуссии – это дополнительная площадка для отстаивания своих национальных интересов.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

Саммит станет финальной точкой председательства Китайской Народной Республики в ШОС. С июня 2017 года под эгидой китайского представительства прошло более 120 мероприятий – министерские встречи, профильные форумы, конференции. Сухой остаток работы и задел на будущее главы государств определят в Циндао.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

Лидеры «Шанхайской восьмерки» обсудят больше двух десятков документов. Итогом работы должна стать Циндаоская декларация. Темы – от совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом до расширения сотрудничества в экономике и торговле. Одним словом, все сюжеты мировой политики, которые сегодня находятся в поле пристального внимания объединения.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

Андрей Русакович, заведующий кафедрой международных отношений БГУ:
Здесь вопрос стоит о стратегии дальнейшего развития организации на краткосрочную, среднесрочную перспективу. Потому что понятно уже: тот формат, в котором она существовала до сих пор, он, наверное, все-таки себя исчерпал. Речь идет о превращении в полноценную международную организацию. Влиятельную не только в регионе, естественно, но и в пределах всего земного шара.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

У Беларуси в организации статус наблюдателя. Расширяя горизонты, ШОС увеличивает и степень влияния. Огромный потенциал в экономике. Китайская идея современного Шелкового пути подразумевает новые транспортные коридоры между Азией и Европой. Свой проект Пекин намерен связать с Евразийским экономическим союзом. Так что точек пересечения интересов много, и не извлечь из этого выгоду было бы просто неосмотрительно.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Фактически мы находимся прямо на границе ШОС. Через нашу территорию проходят мощнейшие потоки на сотни миллионов тонн ежегодно между Азией и Европейским союзом. Естественно, что национальные интересы стран ШОС заключаются в том, чтобы эти грузы проходили спокойно.

А Беларусь как раз тихая спокойная страна, которая не создает никому проблем. Которая как раз заинтересована в том, чтобы проблем было меньше как у нее самой, так и у ее соседей. В силу этого, конечно, мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС.

Сергей Кизима: «Мы уже являемся важнейшим элементом национальной безопасности стран ШОС»

Традиционно картину саммита дополнят двусторонние встречи лидеров. Ожидается, что Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Монголии. Запланирован и разговор тет-а-тет с лидером КНР Си Цзиньпином. Результатом этого диалога должно стать подписание нескольких важных документов, в том числе о технико-экономической помощи и упрощению визового режима. Конечно, в Циндао запланировано и неформальное общении президентов. Ведь прибавив в экономическом и политическом весе, ШОС не растеряла главное – дружеские и партнерские отношения.

 
 
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Новости Беларуси. Предстоящий саммит ШОС в Циндао войдет в историю как первая встреча лидеров государств – членов этой организации в формате большой «Шанхайской...
 
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