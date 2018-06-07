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Что было: Дж. Фабиани в Беларуси/ Что рассмотрит ВГС

08.06.2018 21:43 — Разное | СТВ  
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Мода до Минска довела

Белорусские поклонники одеваться «по моде» в восторге: в Минск приехал сам Джорджио Фабиани – известный на весь модный мир дизайнер обуви и аксессуаров. Он устроил здесь показ своих обувных произведений, причем, в тандеме с нашей землячкой Людмилой Лабковой. Дизайнеры познакомились на одной из выставок в Дюссельдорфе, сошлись взглядами на развитие моды и решили реализовать совместный проект в Минске. Для дефиле они отобрали самые яркие модели обуви, в том числе и эксклюзивные произведения, и творения Лабковой. Получился вполне элегантный творческий союз. Авторы не скрывают, что в Минске вот-вот они откроют свой бутик. Так что Минск – вполне европейская столица. Не хотел бы Фабиани участвовать – не стал бы связываться. Сегодня в интервью утренней программе телеканала СТВ гость признался, что был здесь лет 20 назад. С тех пор многое изменилось, и ему здесь нравится. Кстати, понравилась Беларусь и еще одному знаменитому итальянцу. Нет, не Тото Кутуньо, хотя и он здесь бывал неоднократно с концертами и на «Славянском базаре». Мы вспомнили о Сильвио Берлускони, который во время своего премьерского визита в Беларусь заходил за сувенирами в минский магазин «Лянок». Говорят, он тогда сказал: «Побывать в Беларуси и не привезти льняных сувениров  то же самое, что посетить Италию и не увидеть римский Колизей». Лен увез с собой и француз Жерар Депардье, побывавший в гостях у Президента и косивший у него на лугу траву. Актер Стивен Сигал, испробовав белорусской морковки, тоже получил льняной сувенир из рук Александра Григорьевича. Так что мы многому научились: и выращивать, и ткать, и шить. Изо льна делаем красивые вещи. И есть свои таланты в дизайне. Можем сотрудничать на равных, устраивать с такими мэтрами, как Фабиани, совместные показы, открывать бутики. Все меняется… 

Не обжечься бы на молоке 

Так уж совпало. Когда наш вице-премьер Михаил Русый направлялся в Москву разбираться с поставками молока, на которые Россельхознадзор ввел очередные ограничения, российский посол Александр Суриков в Минске делился с журналистами своими взглядами на российско-белорусские отношения. О «молочных» войнах, как и обещал Президент Лукашенко, еще будет разговор на заседании Высшего государственного совета. Пройдет оно во второй половине июня. По информации посла, на ВГС в Минск собираются приехать Владимир Путин, Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Темы обсуждения посол довольно детально анонсировал. Будут говорить о повышении эффективности Союзного государства, перспективах АПК, объединении и повышении промышленного потенциала. Коснулся Суриков и других вопросов. Некоторые ему адресовали журналисты. В частности, заявил, что «никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведется». На тему «приватизации великой победы» он тоже высказался вполне однозначно: «Надо не делить, а объединять эту память. И не надо считать, что одни мы победили: или россияне, или белорусы, или украинцы, или кто-то еще. Не победили, если бы не было единства. В окопах сидели все вместе». Заявил российский дипломат и о поддержке Россией белорусской инициативы «Хельсинки – 2», с которой выступает наша страна в целях укрепления стабильности в Европе и предотвращения военных конфликтов в регионах мира.

Вроде все правильно, как и должно быть между нашими странами. Но какие-то сомнения все равно возникают. Вот вернется из Москвы Михаил Русый, договорившись, допустим, о возобновлении поставок молока. Пройдет заседание ВГС, на котором рассмотрят десяток важных вопросов. Обнимутся у трапа Лукашенко с Путиным. И как будем дальше жить? Без «молочных» или других каких войн? Что-то не верится… 

В.Д.  

 
Теги: Минск
 
 
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