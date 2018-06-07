Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно

Национальный фестиваль «Молодечно» открылся! Приветствие участникам и гостям самого масштабного праздника белорусской песни, посвящённого Году малой родины, направил наш Президент. 25 лет назад – в июне 1993-го – состоялся первый конкурс молодых исполнителей. Основная интрига этого вечера – будет ли Гран-при? Фейерверк обещали точно!

Белорусы видели на экранах итальянский Сан-Ремо и мечтали… Своё «поющее место» – совсем рядом с Минском (всего-то 75 километров). На фестивале ожидают более 30 тысяч гостей. 25 лет назад «Маладзечна» через спутник, в прямом эфире, смотрели даже в США.

Елена САУЛЕНАЙТЕ, лауреат Гран-при конкурса «Молодечно-1993»: «Лично для меня были написаны песни на стихи Максима Богдановича композитором Игорем Паливодой. Царствие ему небесное! Я впервые туда попала. Город был гостеприимным, очень тёплым, очень цветочным. Гран-при – автомобиль небесно-голубого цвета».

Четверть века назад победитель получал «Золотую ветку папоротника». Сейчас тому, кто лучше всех, вручают Приз имени Владимира Мулявина. «Хрустальная гитара» пока спрятана во Дворце культуры. Под его заманчивыми сводами запевали 20 финалистов конкурса «Маладзечна».

Михаил ФИНБЕРГ, дирижёр, председатель жюри конкурса «Маладзечна-2018»: «Пачынаючы з 1993 года мы ладзім тут фестывалі, і на кожным ёсць нешта новае, нешта добрае. Мы выхавалі цэлае пакаленне выканаўцаў беларускай эстраднай песні».

Между концертами, вернисажами и спектаклями приглашают на пять площадок под открытым небом. Два дня от Центральной площади до Парка культуры – народные забавы на любой возраст. После ярмарки, как в «Павлинке» у песняра Купалы (чья малая родина – под Молодечно).

К 80-летию великого мелодиста – первый гала-концерт в Летнем амфитеатре. Со сцены доносятся шлягеры на все времена. «Жураўлі на Палессе ляцяць» или «Полька беларуская» – почти трёхтысячный зал, несомненно, подхватит. 25 лет спустя будущее главного праздника нашей музыки и лирики, как в песне. Слышите, голоса из прекрасного далёка и настоящего?