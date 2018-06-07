Входящие в G7 страны Европы высказались против возвращения в группу России

Европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре, сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Европейцы выражают общую позицию против возвращения России", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный помощник Макрона, отметив, что лидеры оставляют открытой "возможность для установления диалога" с Москвой.

Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали общую позицию по России на полях саммита G7 в Канаде.

Ранее Дж.Конте высказался за то, чтобы поддержать предложение Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8. С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.