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Совет ЕС надеется на развитие сотрудничества с НАТО в духе открытости и уважения сторон - документ

08.06.2018 21:37 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕС рассмотрел в пятницу третий доклад о состоянии реализации комплекса совместных предложений о сотрудничестве, одобренных Советом ЕС и Североатлантическим советом 6 декабря 2016 года и 5 декабря 2017 года.

В своих заключениях по докладу Совет сделал вывод, что "ЕС и НАТО остаются перед лицом общих вызовов в области безопасности", он приветствовал "продолжение тесного сотрудничества и синергии с НАТО".

В документе Совета говорится, что это сотрудничество осуществляется в сферах общего интереса как в плане стратегическом, так и оперативном, в том, что касается управления кризисными ситуациями в поддержку мира и безопасности, а также по вопросам развития оборонных возможностей.

"Для ЕС реализация совместной декларации, подписанной в Варшаве в июле 2016 года председателем Европейского совета, председателем Европейской комиссии и генеральным секретарем Организации Североатлантического договора, остается фундаментальным политическим приоритетом, главной целью для установления настоящих отношений сотрудничества между двумя организациями. Она является основным аспектом более широкой деятельности, направленной на усиление способности союза действовать в качестве гаранта безопасности, сотрудничать с партнерами и защищать своих граждан", - отмечается в заключениях Совета ЕС.

В этом документе Совет ЕС подтверждает, что "сотрудничество между Евросоюзом и НАТО продолжит осуществляться в духе открытости и транспарентности при полном уважении самостоятельности и процедур принятия решений обеими организациями и при тесном сотрудничестве с государствами членами, а также с их участием".

В пятницу министры обороны НАТО обсуждали в Брюсселе сотрудничество с Евросоюзом при участии высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини.

"От высокого представителя ЕС и заместителя председателя Еврокомиссии Ф.Могерини мы услышали о расширенных усилиях Евросоюза в сфере обороны. Сюда входит увеличение инвестиций, совершенствование потенциала и более справедливое распределение финансового бремени. Я приветствую эти шаги. Они направлены в верном направлении. Сотрудничество между НАТО и ЕС и усилия в сфере обороны могут повысить уровень безопасности для всех нас", - заявил после этого совещания генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "В июле (на саммите НАТО - ИФ) я планирую подписать новую совместную декларацию вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы обозначить наше совместное видение того, как мы будем продолжать решать наиболее актуальные проблемы в сфере безопасности", - сообщил генсек НАТО.

 
 
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Совет ЕС рассмотрел в пятницу третий доклад о состоянии реализации комплекса совместных предложений о сотрудничестве, одобренных Советом ЕС и...
 
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