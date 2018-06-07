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Путин считает возможным конструктивный диалог с Трампом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным выстроить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом.
"Он очень вдумчивый. Умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным", - сказал В.Путин в интервью телеведущему Сергею Брилеву, отрывок из которого был показан на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным выстроить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. "Он очень вдумчивый. Умеет слушать...
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