Путин считает возможным конструктивный диалог с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным выстроить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом.

"Он очень вдумчивый. Умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным", - сказал В.Путин в интервью телеведущему Сергею Брилеву, отрывок из которого был показан на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).