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Более 200 человек приняли участие в вертикальном забеге в спорткомплексе «Логойск»

08.06.2018 22:17 — Разное | ОНТ  
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Навстречу солнцу! В Беларуси состоялся первый вертикальный забег в помощь «особенным» детям.

Такого завсегдатаи Логойского спорткомплекса ещё не видели. Более 200 спортсменов-любителей с трудом, несмотря на жару, преодолели почти 700 метров крутого подъёма. На трассе – даже трёхлетние малыши. Необычный забег – это тренировка перед большим этапом благотворительного проекта «Velcombegom». В этот раз он пройдёт под девизом «SunRun Challenge».

Это не соревнование и тут нет победителей, но есть хороший приз. По результатам акции мобильный оператор перечислит 50 тысяч рублей на счёт дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития.

Совместными усилиями участникам проекта предстоит пробежать 50 тысяч километров. К слову, длина экватора – 40 тысяч. В зачёт пойдёт расстояние, которое участники пробегут с 21-го по 24-е июня. Внести свой вклад в доброе дело может каждый. Достаточно просто выходить на утренние пробежки и делать публикации в социальных сетях с хештегом #velcombegom и указанием своего результата. 

 
 
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​Навстречу солнцу! В Беларуси состоялся первый вертикальный забег в помощь «особенным» детям.
 
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