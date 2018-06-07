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9 июня - Международный день друзей

08.06.2018 22:10 — Разное | news.21.by  
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9 июня - Международный день друзей

Друг — это одна душа, живущая в двух телах. Аристотель 

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Естественно, что народное творчество наших далеких предков оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? - Старый друг лучше новых двух. Три друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной могиле не тесно. Не держи сто рублей, а держи сто друзей.

Как заметил Артур Шопенгауэр: «Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Но мы надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняшним праздником. Ведь Международный день друзей основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их.

Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями. А 30 июля отмечается Международный день дружбы.

Источник: © Calend.ru

 
 
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Друг — это одна душа, живущая в двух телах.
 
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