Юных белорусских теннисистов будут готовить в специализированных центрах

Популяризация детского тенниса, строительство специализированных теннисных центров в регионах Беларуси и долгосрочная стратегия развития этого вида спорта в нашей стране – главные темы, которые обсуждали 8 июня на заседании правления Белорусской теннисной федерации.

В течение года у руля Белорусской федерации тенниса находится Сергей Тетерин, и сейчас наступило время подводить промежуточные итоги работы. Сделано немало, но впереди – реализация амбициозных планов по активному развитию тенниса в регионах.

По замыслу, в каждой из областей страны должны появиться специализированные центры, где упор будет сделан на подготовку юных теннисистов. Уже разработан типовой проект, по которому и будут возводиться эти спортивные комплексы. Акцент – на невысокую стоимость строительства и эффективность в использовании.

Уже в этом году планируется ввести в строй как минимум один из таких центров. Скоро федерация определит, какой из регионов получит новый теннисный комплекс. Также на заседании обсуждалась работа региональных отделений и разработка типового контракта со спортсменами.