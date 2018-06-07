ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юных белорусских теннисистов будут готовить в специализированных центрах

08.06.2018 22:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Популяризация детского тенниса, строительство специализированных теннисных центров в регионах Беларуси и долгосрочная стратегия развития этого вида спорта в нашей стране – главные темы, которые обсуждали 8 июня на заседании правления Белорусской теннисной федерации.

В течение года у руля Белорусской федерации тенниса находится Сергей Тетерин, и сейчас наступило время подводить промежуточные итоги работы. Сделано немало, но впереди – реализация амбициозных планов по активному развитию тенниса в регионах.

По замыслу, в каждой из областей страны должны появиться специализированные центры, где упор будет сделан на подготовку юных теннисистов. Уже разработан типовой проект, по которому и будут возводиться эти спортивные комплексы. Акцент – на невысокую стоимость строительства и эффективность в использовании.

Уже в этом году планируется ввести в строй как минимум один из таких центров. Скоро федерация определит, какой из регионов получит новый теннисный комплекс. Также на заседании обсуждалась работа региональных отделений и разработка типового контракта со спортсменами. 

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Популяризация детского тенниса, строительство специализированных теннисных центров в регионах Беларуси и долгосрочная стратегия развития этого вида спорта в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 200 человек приняли участие в вертикальном забеге в спорткомплексе «Логойск»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика