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Первый день фестиваля в Молодечно: как это было. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Музыка Эдуарда Зарицкого сегодня звучит и в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город в эти дни по уже многолетней традиции принимает Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Приветствие участникам творческого форума направил Александр Лукашенко. Главная интрига – конкурс молодых исполнителей.
Особой фестивальной атмосферой прямо сейчас готова поделиться моя коллега Яна Шипко. Подробности в сюжете.
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Новости Беларуси. Музыка Эдуарда Зарицкого сегодня звучит и в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город в эти дни по уже многолетней традиции...
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