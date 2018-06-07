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Движение будет закрыто 9-10 июня на участке улицы Ульяновской в Минске

08.06.2018 22:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Движение будет закрыто 9-10 июня на участке улицы Ульяновской в Минске
Фото из открытых источников

9 июня автобусы №901 в направлении Комаровского рынка будут ходить по улицам Ульяновской, Ленина, Смоленской, Пулихова, Первомайской и далее по маршруту без остановки «Лицей БГУ»; в направлении ДС Дружная - без изменений.

Движение будет закрыто 9-10 июня на участке улицы Ульяновской в Минске Наш велотрэш.​ Как ужиться велосипедистам, пешеходам и автомобилистам?

10 июня движение автобусов этого маршрута в направлении ДС Дружная организуется по улицам Первомайской, Пулихова, Смоленской, Ленина, Ульяновской и далее по маршруту без остановки «Лицей БГУ», но с остановкой на изменяемом участке «Парк Горького» по улице Пулихова в направлении ДС Дружная; в направлении Комаровского рынка - без изменений.

С 12 по 24 июня закрывается для транспорта улица Ульяновская от улицы Энгельса до улицы Красноармейской. Движение автобусов маршрута №901 в обоих направлениях организуется от улицы Ульяновской до улицы Первомайской по улицам Ленина, Смоленской, Пулихова с выполнением на изменяемом участке остановки «Парк Горького» по улице Пулихова в направлении ДС Дружная.

 
 
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Движение всех видов транспорта будет закрыто 9-10 июня на участке улицы Ульяновской от улицы Ленина до улицы Энгельса в Минске, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и...
 
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