Движение будет закрыто 9-10 июня на участке улицы Ульяновской в Минске

9 июня автобусы №901 в направлении Комаровского рынка будут ходить по улицам Ульяновской, Ленина, Смоленской, Пулихова, Первомайской и далее по маршруту без остановки «Лицей БГУ»; в направлении ДС Дружная - без изменений.

10 июня движение автобусов этого маршрута в направлении ДС Дружная организуется по улицам Первомайской, Пулихова, Смоленской, Ленина, Ульяновской и далее по маршруту без остановки «Лицей БГУ», но с остановкой на изменяемом участке «Парк Горького» по улице Пулихова в направлении ДС Дружная; в направлении Комаровского рынка - без изменений.

С 12 по 24 июня закрывается для транспорта улица Ульяновская от улицы Энгельса до улицы Красноармейской. Движение автобусов маршрута №901 в обоих направлениях организуется от улицы Ульяновской до улицы Первомайской по улицам Ленина, Смоленской, Пулихова с выполнением на изменяемом участке остановки «Парк Горького» по улице Пулихова в направлении ДС Дружная.