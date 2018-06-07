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Стрельба из лука, волейбол, бег — так прошла областная спартакиада работников лесного хозяйства
08.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
В программе соревнований были настольный теннис, футбол, стрельба из лука, а также легкая и тяжелая атлетика.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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В программе соревнований были настольный теннис, футбол, стрельба из лука, а также легкая и тяжелая атлетика. Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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