Дроны заменили манекенщиц на модном показе в Саудовской Аравии

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В Интернете появились кадры с модного показа в городе Джидда Саудовской Аравии. Вместо моделей одежду на подиуме демонстрировали дроны.

Показ проходил в дни священного для мусульман месяца Рамадан. Как рассказали организаторы, они готовились к мероприятию две недели и считают, что такой формат наиболее приемлем в религиозный праздник.