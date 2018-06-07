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Дроны заменили манекенщиц на модном показе в Саудовской Аравии
В Интернете появились кадры с модного показа в городе Джидда Саудовской Аравии. Вместо моделей одежду на подиуме демонстрировали дроны.
Показ проходил в дни священного для мусульман месяца Рамадан. Как рассказали организаторы, они готовились к мероприятию две недели и считают, что такой формат наиболее приемлем в религиозный праздник.
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В Интернете появились кадры с модного показа в городе Джидда Саудовской Аравии. Вместо моделей одежду на подиуме демонстрировали дроны.
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