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Футбол: молодёжная сборная Беларуси упустила победу во втором спарринге с албанцами

08.06.2018 22:58 — Разное | ОНТ  
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Футболисты молодёжной сборной страны провели в Албании второй товарищеский матч с местной командой U-21. Его итогом стала ничья 1:1.

Наши парни захватили лидерство уже на 3-й минуте после гола Ивана Бахара. Приятный для белорусов счёт держался на табло практически до самой концовки, однако удержать победу не удалось.

В компенсированное время хозяева поля ответили взятием ворот в исполнении Сеймани. Отметим, что почти весь второй тайм сборная Беларуси провела в меньшинстве после удаления Шибуна.

 
 
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​Футболисты молодёжной сборной страны провели в Албании второй товарищеский матч с местной командой U-21. Его итогом стала ничья 1:1.
 
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