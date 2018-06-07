Футбол: молодёжная сборная Беларуси упустила победу во втором спарринге с албанцами

Футболисты молодёжной сборной страны провели в Албании второй товарищеский матч с местной командой U-21. Его итогом стала ничья 1:1.

Наши парни захватили лидерство уже на 3-й минуте после гола Ивана Бахара. Приятный для белорусов счёт держался на табло практически до самой концовки, однако удержать победу не удалось.

В компенсированное время хозяева поля ответили взятием ворот в исполнении Сеймани. Отметим, что почти весь второй тайм сборная Беларуси провела в меньшинстве после удаления Шибуна.