Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту города Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





9 и 10 июня глава государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В графике Президента также запланирован ряд встреч с лидерами других государств, в том числе и с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Напоминаем, в июле 2015 года Беларуси был предоставлен статус наблюдателя в ШОС. Александр Лукашенко как глава государства-наблюдателя принял участие в саммитах в 2016 году в Ташкенте и в 2017 в Астане.