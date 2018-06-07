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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

08.06.2018 23:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту города Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

9 и 10 июня глава государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В графике Президента также запланирован ряд встреч с лидерами других государств, в том числе и с Председателем КНР Си Цзиньпином. 

Напоминаем, в июле 2015 года Беларуси был предоставлен статус наблюдателя в ШОС. Александр Лукашенко как глава государства-наблюдателя принял участие в саммитах в 2016 году в Ташкенте и в 2017 в Астане.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту города Циндао, сообщили...
 
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