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В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)

08.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)

Более ста восьмидесяти выпускников вместе с классными руководителями были приглашены на торжество в Вороновский районный центр культуры и народного творчества. Юношей и девушек приветствовали председатель райисполкома Николай Аркадьевич Розум, председатель районного Совета депутатов Елена Яновна Ганевич, заместитель председателя райисполкома Андрей Андреевич Карпович, заместитель начальника отдела образования райисполкома Павел Викторович Тарчинский и другие. Они пожелали ребятам удачи во всех начинаниях, быть достойными своих родителей и учителей и не забывать отчий дом, свою малую родину — Вороновщину. Доброго пути во взрослую жизнь искренне пожелала всем бывшим одиннадцатиклассникам классный руководитель Конвелишского УПК Люция Ивановна Нос. И в подарок исполнила песню-напутствие. Трогательным было выступление родителей Радунской средней школы. Своим взрослым детям они приготовили символический презент — карандаши. Чтобы юноши и девушки жили по законам Божьим, работали над собой, оставили добрый след о себе как в родном районе, так и в стране. «Спасибо» любимым педагогам и родителям от имени всех выпускников сказали вчерашние вороновские школьники.

 


В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)

За одиннадцать лет юноши и девушки получили огромный багаж знаний. Тридцать два выпускника стали золотыми и серебряными медалистами. Самое большое их количество — четырнадцать — в Вороновской школе. Заслуженные медали и Благодарственные письма от райсовета депутатов вручили медалистам Николай Аркадьевич Розум и Елена Яновна Ганевич.

В этот день чествовали самых ярких, талантливых, активных и творческих. Эти ребята были отмечены в номинациях «Ученье с увлеченьем», «Олимпийские надежды», «Лидеры», «Овация», «Проба пера», «Стражи порядка», «Юные друзья пограничников» и «На рубеже огня».

Закончился районный выпускной ритмичной дискотекой.

 Подробнее читайте в «Воранаўскай газеце».


В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)
В Вороново прошел районный выпускной (Фото. Видео)

 
 
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Более ста восьмидесяти выпускников вместе с классными руководителями были приглашены на торжество в Вороновский районный центр культуры и народного творчества....
 
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