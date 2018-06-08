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Мой усатый полосатый
08.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Знакомьтесь. Этого «плюшевого мишку» зовут Бакс. Вот уже два года этот миленький толстячок живет в семье Юргелей.
Такой подарочек сделал на день рождения жене Кристине супруг Егор. А назвали они котенка так потому, что приобрели его всего за один доллар.
Галина Карпова.
Фото атора.
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Знакомьтесь. Этого «плюшевого мишку» зовут Бакс. Вот уже два года этот миленький толстячок живет в семье Юргелей.
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