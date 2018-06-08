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Мой усатый полосатый

08.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Мой усатый полосатый

Знакомьтесь. Этого «плюшевого мишку» зовут Бакс. Вот уже два года этот миленький толстячок живет в семье Юргелей.

 

Такой подарочек сделал на день рождения жене Кристине супруг Егор. А назвали они котенка так потому, что приобрели его всего за один доллар.
Маленьким он был неугомонным, игривым, ласковым и смешным. А теперь стал настоящим «британцем» с чувством собственного достоинства. Никогда не ляжет на колени к чужому человеку.


Сын Данька просто обожает симпатягу Бакса. Вместе играют с мячом, катаются на машинках, в общем, настоящий друг для своего маленького хозяина. С ним кот очень нежен и терпелив. Но особенно трепетно животное относится к маме хозяйки, уж очень ему нравится мурлыкать именно с ней. Любимое занятие Бакса – спать на солнышке.


Всем читателям районки семья Юргелей советует: заводите себе младших питомцев, не пожалеете. Это настоящие источники радости и позитива.

 

Галина Карпова.

Фото атора.

 

 
 
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Знакомьтесь. Этого «плюшевого мишку» зовут Бакс. Вот уже два года этот миленький толстячок живет в семье Юргелей.
 
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