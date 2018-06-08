﻿ Из Чернобыля сообщают, что в очередной раз потушили природный пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. 21.by
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Из Чернобыля сообщают, что в очередной раз потушили природный пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

08.06.2018 22:10 — Разное | Интерфакс  
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 Возгорание сухой лесной подстилки и травы, возникшее в пятницу вблизи села Копачи в зоне отчуждения ЧАЭС, ликвидировано, сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"8 июня в 13.09 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копачи произошло возгорание сухой лесной подстилки и травяного настила на площади около 1 га. По состоянию на 16.40 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте Госагентства.

К тушению пожара были привлечены 6 единиц основной техники и 6 единиц вспомогательной техники государственных специализированных предприятий "Северная Пуща", "Экоцентр", "Чернобыльский спецкомбинат" и Госслужбы Украины по ЧС, а также 50 человек личного состава.

Ранее о возникновении пожара возле с.Копачи сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины. Отмечалось, что радиационный фон на площадке ЧАЭС без изменений, угрозы для персонала станции нет.

7 июля ГСЧС Украины уже сообщало, что пожарные в четверг вечером ликвидировали возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив в Зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС.

Пожар начался 5 июня.

 
 
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 Возгорание сухой лесной подстилки и травы, возникшее в пятницу вблизи села Копачи в зоне отчуждения ЧАЭС, ликвидировано, сообщило Государственное агентство...
 
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