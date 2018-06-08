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Форвард минского "Динамо" может продолжить карьеру в Италии

08.06.2018 22:22 — Разное | Партизан  
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«Кьево» проявляет реальный интерес к форварду минского "Динамо" Антону Сароке

К форварду минского «Динамо» Антону Сароке проявляет реальный интерес клуб итальянской серии «A» «Кьево», пишет Прессбол.

Помимо того, этот футболист находится в поле зрения турецкого «Гезтепе» и ряда других зарубежных клубов.

«Кьево», финишировав на 14-й позиции, сохранил прописку в сильнейшем итальянском дивизионе.

Сарока в чемпионате Беларуси-2018 провел 6 матчей и забил 2 мяча.
    

 
 
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«Кьево» проявляет реальный интерес к форварду минского "Динамо" Антону Сароке
 
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