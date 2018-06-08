Мир тесен: возможно, в Куропатах был расстрелен родственник одного из владельцев скандального ресторана





32% принадлежит Леониду Зайдесу, еще 24,5% ― гражданке Израиля Алле Сурис. 29% и 14,5% принадлежат американской компании “Лентон Реалти ЛЛС” и кипрскому оффшору “Билси Инвестмент Лимитед” соответственно.









Еврорадио не удалось связаться с Леонидом Зайдесом. В приёмной “Белновотекс груп” ответили, что “никого из руководства сейчас нет, они на объекте”. не удалось связаться с Леонидом Зайдесом. В приёмной “Белновотекс груп” ответили, что “никого из руководства сейчас нет, они на объекте”.





Итак, главный владелец ресторана “Поедем, поедим” в Куропатах ― Леонид Лейбович Зайдес. Судя по его странице в Фейсбуке, он родился в Слуцке в 1964 году. На сайте “Память народа” есть страничка с данными рядового Зайдеса Лейба Ароновича, родившегося в Слуцке. Совпадение?





Далее на сайте жертв политического террора в СССР находим Зайдеса Арона Исакиевича: он был отправлен в ссылку на север России и лишён избирательного права. Репрессированный Зайдес тоже родился в Слуцке. Снова совпадение?





Также на сайте жертв репрессий есть Сегальчик-Сагальчик Гирш Хаимович ― однофамилец Леона Сагальчика из Чикаго. Он родился в Логойске. Конечно, не факт, что это родственник американского бизнесмена, но…





Гирш осуждён “тройкой” 2 июля 1938 за подозрение в шпионаже, а 1 октября “расстрелян в Минске”. Не исключено, что именно в Куропатах.

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Мы не можем утверждать, что все вышеперечисленные люди - родственники бизнесменов, имеющих отношение к ресторану в Куропатах. Может быть, это только их однофамильцы. Мы просто хотим показать, что сталинские репрессии в Беларуси были настолько масштабны, что коснулись почти каждой семьи. А Куропаты ― это то место, которое символизирует эти репрессии.