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ЕАБР значительно улучшил прогноз роста белорусской экономики
Рост ВВП Беларуси в 2018-м составит 3,7 процента, в 2019-м – 1,9 процента, а в 2020-м – 2 процента. Такой прогноз Евразийский банк развития дал в своем ежеквартальном макрообзоре за июнь.
Напомним, в предыдущем, февральском, отчете эксперты ЕАБР предполагали рост белорусской экономики в 2018-м лишь на 2,6 процента. Что касается 2019-го и 2020-го, то они и ранее давали ВВП нашей страны плюс примерно в 2 процента ежегодно.
Улучшение прогноза на 2018-й на 1,1 процентного пункта в Евразийском банке развития объясняют более быстрым, чем ожидалось, восстановлением экономического роста по итогам I квартала.
Тем не менее, они ожидают замедление темпов роста начиная со II квартала, что, по их мнению, будет в основном связано с прекращением действия эффекта низкой базы в производстве и экспорте нефтепродуктов.
Эксперты ЕАБР также дали для Беларуси прогноз по инфляции. Как сказано в макрообзоре, в 2018-м она должна составить 6 процентов, в 2019-м – 5,3 процента, в 2020-м – 4,9 процента.
По сравнению с февральскими предположениями здесь мало что изменилось. Тогда назывались цифры 6 процентов, 5,5 процента и 5,1 процента соответственно.
Отложенный эффект роста зарплат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий станет фактором некоторого ускорения инфляционных процессов в 2018 году, комментируют аналитики.
По их мнению, курс доллара в Беларуси к концу 2018-го составит 2,01 рубля, 2019-го – 2,07 рубля, 2020-го – 2,12 рубля. В феврале банк говорил о 2,012 рубля, 2,074 рубля и 2,137 рубля соответственно, пишет
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Рост ВВП Беларуси в 2018-м составит 3,7 процента, в 2019-м – 1,9 процента, а в 2020-м – 2 процента. Такой прогноз Евразийский банк развития дал в своем ежеквартальном...
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