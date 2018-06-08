ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАБР значительно улучшил прогноз роста белорусской экономики

08.06.2018 21:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Рост ВВП Беларуси в 2018-м составит 3,7 процента, в 2019-м – 1,9 процента, а в 2020-м – 2 процента. Такой прогноз Евразийский банк развития дал в своем ежеквартальном макрообзоре за июнь.

Напомним, в предыдущем, февральском, отчете эксперты ЕАБР предполагали рост белорусской экономики в 2018-м лишь на 2,6 процента. Что касается 2019-го и 2020-го, то они и ранее давали ВВП нашей страны плюс примерно в 2 процента ежегодно.

Улучшение прогноза на 2018-й на 1,1 процентного пункта в Евразийском банке развития объясняют более быстрым, чем ожидалось, восстановлением экономического роста по итогам I квартала.

Тем не менее, они ожидают замедление темпов роста начиная со II квартала, что, по их мнению, будет в основном связано с прекращением действия эффекта низкой базы в производстве и экспорте нефтепродуктов.


Эксперты ЕАБР также дали для Беларуси прогноз по инфляции. Как сказано в макрообзоре, в 2018-м она должна составить 6 процентов, в 2019-м – 5,3 процента, в 2020-м – 4,9 процента.

По сравнению с февральскими предположениями здесь мало что изменилось. Тогда назывались цифры 6 процентов, 5,5 процента и 5,1 процента соответственно.

Отложенный эффект роста зарплат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий станет фактором некоторого ускорения инфляционных процессов в 2018 году, комментируют аналитики.

По их мнению, курс доллара в Беларуси к концу 2018-го составит 2,01 рубля, 2019-го – 2,07 рубля, 2020-го – 2,12 рубля. В феврале банк говорил о 2,012 рубля, 2,074 рубля и 2,137 рубля соответственно, пишет belmir.by

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост ВВП Беларуси в 2018-м составит 3,7 процента, в 2019-м – 1,9 процента, а в 2020-м – 2 процента. Такой прогноз Евразийский банк развития дал в своем ежеквартальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что было: Дж. Фабиани в Беларуси/ Что рассмотрит ВГС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика