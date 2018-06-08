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Продавец вернул покупателю забытый лотерейный билет на миллион долларов

09.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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В американском штате Канзас добросовестный продавец вернул владельцу забытый на прилавке лотерейный билет на миллион долларов.

Купивший билет мужчина хотел его проверить в одном из магазинов, но отвлёкся и забыл его возле кассы. Продавец проверил билет и понял, что в обмен на него можно получить миллион долларов. Мужчина попытался найти дом покупателя, но не смог этого сделать. Тогда он решил дождаться его на заправке.

Друзья вернувшего билет мужчины обвинили его в том, что тот не воспользовался возможностью и не забрал деньги, но он заявил, что нисколько не жалеет о своём решении, так как «добрые дела возвращаются помощью, а злые – проблемами».

Местная адвокатская фирма в благодарность за добрый поступок выписала мужчине чек на 1200 долларов.

 
 
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​В американском штате Канзас добросовестный продавец вернул владельцу забытый на прилавке лотерейный билет на миллион долларов.
 
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