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На берег Намбии вынесло загадочное шестиметровое животное

09.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Учёным с трудом удалось идентифицировать в нём кювьерова клюворыла. Это всего второй зафиксированный случай встречи с этим животным за последние годы.

Труп клюворыла вынесло на берег рядом с лагуной в Национальном парке Дороб. Его длина составляла более шести метров, а тело находилось в стадии разложения, так что опознать животное было непросто. Исследователям не удалось установить причину смерти, но они отмечают, что у зверя была сломана нижняя челюсть.

«Это удивительно! Клюворыла очень редко можно встретить даже в воде, поэтому видеть его на суше – уникальный случай», − говорят исследователи.

Клюворылы относятся к отряду китообразных. Учёные полагают, что в мире живёт всего около ста тысяч особей.

 
 
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​Учёным с трудом удалось идентифицировать в нём кювьерова клюворыла. Это всего второй зафиксированный случай встречи с этим животным за последние годы.
 
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