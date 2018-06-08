На берег Намбии вынесло загадочное шестиметровое животное

Учёным с трудом удалось идентифицировать в нём кювьерова клюворыла. Это всего второй зафиксированный случай встречи с этим животным за последние годы.

Труп клюворыла вынесло на берег рядом с лагуной в Национальном парке Дороб. Его длина составляла более шести метров, а тело находилось в стадии разложения, так что опознать животное было непросто. Исследователям не удалось установить причину смерти, но они отмечают, что у зверя была сломана нижняя челюсть.

«Это удивительно! Клюворыла очень редко можно встретить даже в воде, поэтому видеть его на суше – уникальный случай», − говорят исследователи.

Клюворылы относятся к отряду китообразных. Учёные полагают, что в мире живёт всего около ста тысяч особей.