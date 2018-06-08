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Военный фотограф Дэвид Дуглас Дункан умер в возрасте 102 лет

09.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Дункан считается одним из величайших и влиятельнейших фотографов в истории.

Признание и популярность он завоевал своими работами, сделанными в качестве военного фотографа, но не хуже известны и его «мирные» снимки. Например, портреты художника Пабло Пикассо, который был одним из лучших друзей Дункана.

Фотограф скончался после долгой болезни в своём доме во Франции. Ему было 102 года.

 
 
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​Дункан считается одним из величайших и влиятельнейших фотографов в истории.
 
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