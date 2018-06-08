Ради покупки смартфона подросток инсценировал своё похищение

Тринадцатилетний подросток из Китая пытался выманить у родителей 50 тысяч юаней на покупку нового телефона.

Мальчик позвонил домой рано утром и очень убедительно начал кричать в трубку, что его похитили на вокзале. Позже с другого номера стали приходить сообщения с угрозами и требованиями выкупа.

Испуганные родители обратились в полицию, которая сразу заподозрила неладное – представителям правопорядка показалось странным, что похитители оставили телефон у ребёнка. Для поиска мальчика полицейским потребовалось два дня. Его нашли в гостинице, которая расположена в часе езды от дома.