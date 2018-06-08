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Ради покупки смартфона подросток инсценировал своё похищение

09.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Тринадцатилетний подросток из Китая пытался выманить у родителей 50 тысяч юаней на покупку нового телефона.

Мальчик позвонил домой рано утром и очень убедительно начал кричать в трубку, что его похитили на вокзале. Позже с другого номера стали приходить сообщения с угрозами и требованиями выкупа.

Испуганные родители обратились в полицию, которая сразу заподозрила неладное – представителям правопорядка показалось странным, что похитители оставили телефон у ребёнка. Для поиска мальчика полицейским потребовалось два дня. Его нашли в гостинице, которая расположена в часе езды от дома.

 
 
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​Тринадцатилетний подросток из Китая пытался выманить у родителей 50 тысяч юаней на покупку нового телефона.
 
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