Королева Елизавета II перенесла операцию на глазах

Королеве Великобритании сделали операцию по удалению катаракты.

Об этом стало известно из официального заявления представителя Букингемского дворца: «Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты».

Известно, что операция прошла в частной больнице имени Эдварда VII в Лондоне. При этом Елизавета II не отменила ни одного запланированного мероприятия, но на публике она теперь появляется в тёмных очках.