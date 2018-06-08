|
Королева Елизавета II перенесла операцию на глазах
Королеве Великобритании сделали операцию по удалению катаракты.
Об этом стало известно из официального заявления представителя Букингемского дворца: «Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты».
Известно, что операция прошла в частной больнице имени Эдварда VII в Лондоне. При этом Елизавета II не отменила ни одного запланированного мероприятия, но на публике она теперь появляется в тёмных очках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Королеве Великобритании сделали операцию по удалению катаракты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)