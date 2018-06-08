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В зоне отчуждения ликвидировали очередной пожар

09.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Вечером 8 июня было ликвидировано очередное возгорание леса в чернобыльской зоне.

Пожар произошёл днём недалеко от посёлка Копачи. К его тушению было привлечено семь единиц техники и 45 человек, которые оперативно справились с огнём. Радиационный фон на данном участке остаётся без изменений, так что никакой опасности для персонала нет.

Напомним, что с 5 по 7 июня в этом районе шла ликвидация пожара, охватившего более 12 гектаров леса.

 
 
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​Вечером 8 июня было ликвидировано очередное возгорание леса в чернобыльской зоне.
 
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