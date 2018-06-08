9 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день друзей.

Международный день аккредитации.

Международный день архивов.

Всемирный день вязания на публике.

ПРИМЕТЫ:

Феодора. В этот день нельзя было ссориться.

РОДИЛИСЬ:

1672 ПЁТР I Великий (Пётр Алексеевич РОМАНОВ), первый российский император.

1781 Джордж СТЕФЕНСОН (СТИВЕНСОН), английский изобретатель, создатель первого паровоза и строитель первой общественной железной дороги Дарлингтон-Стоктон.

1915 Лес ПОЛ (Лестер ПОЛФУСС), американский гитарист, изобретатель электрогитары с твёрдым корпусом (в начале 1940-х гг.). Был также пионером такой техники записи, которая включала в себя наложение фонограмм и электронное эхо. Гибсоновская гитара Леса Пола впервые стала продаваться в 1952 году, а первая коммерческая гитара с твердым корпусом была изготовлена Лео ФЕНДЕРОМ.

1961 Майкл Дж. (Эндрю) ФОКС, канадский актёр («Назад в будущее»). С 1991 года страдает болезнью Паркинсона. У него четверо детей.

1963 Джонни (Джон Кристофер) ДЕПП, американский актёр и режиссёр. В детстве у Деппа была аллергия на шоколад. В переводе с немецкого его фамилия означает «идиот, глупец», над чем сам актёр любит пошутить.

1977 Елена Викторовна ПАНОВА, российская актриса.

1978 Анна Владимировна ТАБАНИНА, российская актриса (Людмила в сериале «Ленинград 46»). У неё трое детей, муж умер.

1981 Натали ПОРТМАН (ХЕРШЛАГ), американская актриса. Родилась в Израиле в семье выходцев из Молдовы, гинеколога и художницы. Артистическую фамилию позаимствовала у своей бабушки. Натали вегетарианка, не носит мех, перья и кожу. Муж - французский танцор Бенжамен МИЛЬПЬЕ, у них сын и дочь.

1989 Лукерья Николаевна ИЛЬЯШЕНКО, российская актриса.

СОБЫТИЯ:

1822 Чарльз ГРЭМ получил первый патент на вставную челюсть.

1910 Началось самое длительное в истории путешествие послания в бутылке. Записка, брошенная за борт в бутылке из-под лосьона одним из пассажиров корабля «Араватта» у берегов Австралии, была обнаружена на острове Мортон 6 июня 1983 года.

1934 В мультфильме «The Wise Little Hen» впервые на экране появился знаменитый утёнок Дональд Дак. Он возник из голоса актёра, так смешно подражавшего птицам, что Уолт ДИСНЕЙ обратил на него внимание. Первый раз Дональд выступил безымянно, в любительском благотворительном концерте, который вёл Микки Маус. Утёнок вышел на сцену с художественным чтением, но его освистали. Он пришёл в ярость, и отсюда начал развиваться его злобный, вспыльчивый, раздражительный характер. Популярности Дональда способствовало то, что зрители обнаружили в нём сходство с министром внутренних дел США Гарольдом АЙКСОМ по прозвищу «Старый грубиян». Многие даже спорили, кто кому подражает - министр Даку или же наоборот.

1941 Возле Белграда взорвались военные склады форта Смедерово, около 1500 человек погибли.

1943 Юлиус ФУЧИК сделал последнюю запись в тюремном дневнике: «Люди, будьте бдительны!».

1955 В Минске была открыта детская железная дорога (Малая Белорусская железная дорога имени К.С. Заслонова). Имя Заслонова присвоено в 1971 году.

1967 Начиная с этого дня, по 19 июня 1988 года зимбабвиец КИЛНЕР в ходе лечения проглотил 565.939 пилюль.

1997 Англичанин Ник САНДЕРС установил мировой рекорд, завершив кругосветное путешествие на мотоцикле за 31 день 20 часов.