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Чиновники пожелали жителям Ячево жить долго, пока государство не оформит землю под кладбище

09.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Чиновники пожелали жителям Ячево жить долго, пока государство не&nbsp;оформит землю под кладбище
Слева спиной – Александр Курак, начальник землеустроительной службы райисполкома. На раскладном стульчике сидит Нина Ивановна, жительница Ячево, которая обратилась в Слуцкий районный Совет депутатов. Слева от неё – Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов. Справа в сером костюме – Александр Зогинов, председатель Козловичского сельсовета. Фото: Олеся Белая
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В четверг, 7 июня, возле магазина в Ячево прошло большое собрание. Власти и жители деревни обсуждали вопрос, где можно выделить землю для захоронений.

Ранее: «Кто не успел, тот опоздал лежать в своей земле». Ячевцы требуют выделить землю под кладбище

На собрание пришли более сорока жителей деревни.

Накал страстей

Ячевцы собирались в магазине и во дворе, ждали гостей из города и беседовали. Говорили о том, что не хотят хоронить близких в другой деревне, в болоте или в бывшей силосной яме.

Чиновники приехали. Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов подошла к корреспонденту, попросила представиться и сказала: «В следующий раз, когда встречу с населением проводит депутатский корпус, нужно спрашивать разрешения, желаем ли мы вас здесь видеть».

Наталья Овсянникова во время встречи с жителями
За «Кур'ер» заступилась жительница Ячево: «А что вы её сразу пугаете? Почему вы наезжаете сразу? Мы её пригласили. А вы у нас слуги народа или кто? Разрешения у них не спросили, чтобы их фотографировали, слуг народа!»

Тут председатель сельсовета начал собрание.

Вопрос государственной важности

Александр Зогинов представил чиновников. Поговорить с ячевцами приехали Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного совета депутатов, Александр Курак, начальник землеустроительной службы Слуцкого райисполкома, Елена Ярошевич, заместитель начальника отдела архитектуры райисполкома и Александр Зогинов, председатель Козловичского сельсовета.

Александр Курак объяснил, что вопрос изъятия сельскохозяйственных земель для любых нужд — в компетенции главы государства. Что нужно найти участок возле Ячево, который будет подходить под определённые требования.

Александр Курак рассказывает жителям Ячево, где можно разместить будущее кладбище
«Не то, чтобы кто-то жалеет этой земли, — говорил Александр Филиппович. — Поверьте, я понимаю, что это за вопрос. Хочу совместно с вами к нему подойти, чтобы у нас получился диалог и мы пришли к единому мнению».

Курак озвучил варианты, которые рассматривали в исполкоме. Первый вариант — это расширение «нового» кладбища, что на пути в Козловичи. Вариант затратный, потому что по периметру это кладбище огибает газопровод. Второй вариант — выделить участок за садом.

Жители Ячево возразили, что за садом им не подходит, потому что «там всё время затоплено, по колено воды». Они предложили свой вариант: выделить землю через дорогу от «нового» кладбища, на которой «нет газопровода и вообще ничего».

«Вот сейчас я себе помечу, что есть определённое предложение, — ответил им Александр Курак. — Мы проработаем варианты, чтобы мы вышли на область с обоснованием на 2 — 3 листа. Будем отводить место, однозначно оно будет…».

«Только подождите не умирайте, правильно?» — перебила его Нина Ивановна. Ячевцы засмеялись.

Нина Ивановна разговаривает с чиновниками

Председатель отрицает

Наталья Овсянникова пояснила, что земля, которую предложили жители, может оказаться слишком плодородной.

«Как все подохнем, так *** (зачем) нам будет эта земля?» — выкрикнула жительница.

«Надоели эти обяцанки-цацанки!» — добавила другая.

Вступила третья: «В прошлом году у меня у мужа проблема была со здоровьем. Я спрашивала у сельсовета, где будет кладбище? Сказали: в Огородниках, или в Бондарях, или в Селище!»

«Кто вам такое сказал?», — спросил Александр Зогинов.

Женщина ответила, что его заместитель.

Вступила ещё одна жительница: «Я с вами лично разговаривала в марте. Вы конкретно сказали, что закроют (ячевское) кладбище. Дальние Бондари…»

«Что Дальние Бондари, когда я вам это сказал? — перебил председатель. — Вам стыдно обманывать».

Тут Александр Курак обратился «к представителям наших средств массовой информации». В прошлой публикации «Кур'ер» писал о том, что в Козловичском сельсовете людям отказывали в местах на кладбище возле Ячево.

Жители деревни во время встречи
В статье были рассказы жителей деревни. Александр Курак назвал эту статью неправдивой (несмотря на то, что в ней были и комментарии представителей власти) и сказал, что не понимает, когда кто-то «делает себе рейтинг» на такой теме. Жители Ячево возразили, что если бы не статья, то чиновники не приехали бы в деревню.

Снова поднялся крик, но председатель сельсовета сумел взять слово.

Участки на кладбище незаконно захватили

Александр Зогинов рассказал, что прошла инвентаризация кладбищ, и выяснилось, что и на «старом», и на «новом» ячевских кладбищах есть могилы, которые обнесены оградой, но там никто не захоронен. «Просто захват земли», — сказал председатель.

Жительница Ячево подтвердила: «Есть место, где уже 30 лет никто не хоронится, а занято».

Александр Зогинов продолжил — сказал, что теперь все, кому нужны захоронения, должны обращаться в сельсовет: «Пишете заявление, и мы вам выделяем место. Не просто чтобы кто куда захотел, тот туда поехал. Сектор выделим, ряд».

Александр Зогинов показывает жительнице Ячево схему кладбища
Тут опять произошла небольшая ссора: жители требовали давать им места не на дальних кладбищах, а рядом с родственниками, а председатель отвечал, что никого на дальние кладбища не отправлял.

Распалённых людей попыталась успокоить Наталья Овсянникова, которая сказала: «Уважаемые люди, если мы не будем друг к другу уважительно относиться… Поверьте, я тоже человек от земли. Захоронила тоже двоих родителей. И знаю, что такое деревня, потому что родители всю жизнь тоже проработали в деревне».

«Но наверное вы их вместе, а не по разным местам захоронили, правда? — перебила её жительница. — Так каждый хочет, чтобы семья была вместе».

«Живите счастливо, долго, но если случится беда… захороним. Вы не слышите, что говорит Александр Станиславович!» — ответила Наталья Овсянникова.

Александр Зогинов заверил, что сельсовет будет выделять ячевцам участки под захоронения не «по разным местам», а на существующем ячевском кладбище — это будут те участки, которые кто-то незаконно занял.

Александр Курак попросил сельчан написать свои варианты, где можно разместить будущее кладбище, и отнести эти предложения в сельисполком. Он сказал, что землеустроительная служба изучит и проанализирует все эти предложения.

На вопрос, сколько ещё ждать, он ответил, что за 2018-й год райисполком проработает предложения и направит их в вышестоящие инстанции.

На этом обсуждать кладбище закончили.

Проблема с дорогой и школьниками

После поговорили о другом «наболевшем». Сельчане пожаловались, что участок дороги из Ячево в город не заасфальтирован, не прогрейдирован, и поэтому по нему трудно ходить. Ещё одна проблема — школьникам из Ячево трудно добираться в городские школы, потому что на пути в 11-й городок нет тротуаров, а проезд в сельском автобусе для школьников платный. Зимой, например, проезд в одну сторону стоил 82 копейки.

Чиновники записали все обращения и пообещали работать над решением проблем.

После того, как уехали представители райисполкома, Александр Зогинов остался и ещё некоторое время общался с ячевцами.

 
 
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Слева спиной – Александр Курак, начальник землеустроительной службы райисполкома. На раскладном стульчике сидит Нина Ивановна, жительница Ячево, которая...
 
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