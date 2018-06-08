Обзор цен на слуцком рынке. Редис подорожал, клубника подешевела

СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.
***
КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17
***
БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)
На рынке появились лесная земляника, местный ранний картофель, рассада астр, циний. Снизились цены на клубнику, черешню, огурцы, лук репчатый, картофель ранний свежий, кабачки, рассаду, саженцы отдельных цветов и кустарников. Повысились цены на редис. Перечень цен на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 8 июня.
Овощи
Редис (за пучок) — 0,8−1 рубль
Огурцы — 0,8−1 рубль
Помидоры — 3−5,5 рубля
Капуста белокочанная — 2 рубля
Кабачки — 2,2 рубля
Картофель ранний свежий — 1,5−2 рубля
Картофель прошлого года (за 5-литровое ведро) —1,6 рубля
Морковь прошлого года — 2,5 рубля
Свекла прошлого года — 1 рубль
Зелень (лук, укроп, петрушка) (за 100 грамм) — 0,4 рубля
Лук репчатый свежий — 1,8 рубля
Чеснок за головку —1−1,5 рубля
Фрукты
Клубника — 1,5−3,5 рубля
Лесная земляника (за 200-граммовый стакан) — 2 рубля