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Обзор цен на слуцком рынке. Редис подорожал, клубника подешевела

09.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Обзор цен на&nbsp;слуцком рынке. Редис подорожал, клубника подешевела
Клубники на базаре много, цена начинается от 1.50 за килограмм Наталья Валентинова
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На рынке появились лесная земляника, местный ранний картофель, рассада астр, циний. Снизились цены на клубнику, черешню, огурцы, лук репчатый, картофель ранний свежий, кабачки, рассаду, саженцы отдельных цветов и кустарников. Повысились цены на редис. Перечень цен на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 8 июня.

Овощи

  • Редис (за пучок) — 0,8−1 рубль
  • Огурцы — 0,8−1 рубль
  • Помидоры — 3−5,5 рубля
  • Капуста белокочанная — 2 рубля
  • Кабачки — 2,2 рубля
  • Картофель ранний свежий — 1,5−2 рубля
  • Картофель прошлого года (за 5-литровое ведро) —1,6 рубля
  • Морковь прошлого года — 2,5 рубля
  • Свекла прошлого года — 1 рубль
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) (за 100 грамм) — 0,4 рубля
  • Лук репчатый свежий — 1,8 рубля
  • Чеснок за головку —1−1,5 рубля

Фрукты

  • Клубника — 1,5−3,5 рубля
  • Лесная земляника (за 200-граммовый стакан) — 2 рубля
  • Абрикосы — 6 рублей
  • Персики — 7 рублей
  • Нектарин — 7,5 рубля
  • Черешня — 7−9 рублей
  • Яблоки —2−2,5 рубля
  • Груши — 4−5 рублей
  • Виноград — 3−6,5 рублей
  • Апельсины — 5 рублей
  • Лимоны — 4−5 рублей
  • Бананы —2,4 рубля
  • Слива — 5 рублей

Рассада

  • Капуста (за 15 шт.) — 1 рубль
  • Помидоры (за 12 шт.) — 1 рубль
  • Перцы (за 12 шт.) — 1,5 рубля
  • Баклажаны (за 11 шт.) — 3 рубля
  • Бархатцы (за 20 шт.) — 1 рубль
  • Астры (за 20 шт.) — 1 рубль
  • Цинии (за 20 шт.) — 1 рубль

Саженцы

  • Спирея карликовая (за 1 куст) — 3 рубля
  • Роза (за 1 куст) — 6−10 рублей
  • Бересклет (за 1 куст) — 2−3 рубля
  • Самшит (за 1 куст) — 2−5 рублей
  • Петуния (за 1 куст) — 1 рубль
  • Туя — 7−9 рублей
  • Магония (за куст) — 4 рубля
  • Бальзамин (за 1 куст) — 2,5 рубля
  • Астильба (за 1 куст) — 3 рубля
  • Лилейник (за 1 куст) — 2 рубля
  • Лилии (за 1 куст) — 2−3 рубля
 
 
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Клубники на базаре много, цена начинается от 1.50 за килограмм Наталья Валентинова Самое важное Чиновники пожелали жителям Ячево жить...
 
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