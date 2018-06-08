﻿ На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину

09.06.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 8 июня 2018 года в городе Бресте на проспекте Машерова, напротив Свято-Симеоновского собора, как раз после того как завершилась служба, около 19.00 водитель автомобиля совершил наезд на пожилую женщину.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56256.php

На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину

Очевидцы заверяют, что она решила перейти улицу в неположенном месте, правее закрытого очень давно пешеходного перехода в сторону поворота с проспекта на ул. К.Маркса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56256.php

На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину

После прибытия медиков дама смогла самостоятельно проследовать в автомобиль скорой помощи, вероятно, пострадала она не сильно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56256.php

На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину

А на месте происшествия остались разбираться с ситуацией сотрудники ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56256.php

На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56256.php

На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56256.php

На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину

Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 8 июня 2018 года в городе Бресте на проспекте Машерова, напротив Свято-Симеоновского собора, как раз после того как завершилась служба, около 19.00 водитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор цен на слуцком рынке. Редис подорожал, клубника подешевела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Ивьевский край
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика