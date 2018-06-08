На Машерова вне пешеходного перехода сбили пожилую женщину

Сегодня, 8 июня 2018 года в городе Бресте на проспекте Машерова, напротив Свято-Симеоновского собора, как раз после того как завершилась служба, около 19.00 водитель автомобиля совершил наезд на пожилую женщину.



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Очевидцы заверяют, что она решила перейти улицу в неположенном месте, правее закрытого очень давно пешеходного перехода в сторону поворота с проспекта на ул. К.Маркса.



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После прибытия медиков дама смогла самостоятельно проследовать в автомобиль скорой помощи, вероятно, пострадала она не сильно.



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А на месте происшествия остались разбираться с ситуацией сотрудники ГАИ.



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