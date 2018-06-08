|
Высший государственный совет Союзного государства пройдет 19 июня
09.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 19 июня, сообщает
По его словам, в ходе мероприятия будет представлен пакет из десяти первоочередных задач, актуальных для совершенствования механизмов взаимодействия и повышения эффективности СГ.
Суриков сообщил, что на заседание прибудут президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Главной темой обсуждений, как отметил посол, станут «вопросы Союзного государства и повышения его эффективности», тема объединения и повышения промышленного потенциала двух стран.
Напомним, в октябре состоится пятый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол России в республике Беларусь назвал дату заседания Высшего государственного совета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)