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Высший государственный совет Союзного государства пройдет 19 июня

09.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 19 июня, сообщает «Российская газета» со ссылкой на посла России в Беларуси Александра Сурикова.

По его словам, в ходе мероприятия будет представлен пакет из десяти первоочередных задач, актуальных для совершенствования механизмов взаимодействия и повышения эффективности СГ.

Суриков сообщил, что на заседание прибудут президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Главной темой обсуждений, как отметил посол, станут «вопросы Союзного государства и повышения его эффективности», тема объединения и повышения промышленного потенциала двух стран.

Напомним, в октябре состоится пятый Форум регионов Беларуси и России, мероприятия пройдут в Могилеве, Шклове и Горках. В рамках Форума также запланирован Совет делового сотрудничества стран.

 



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Теги: Могилев
 
 
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Посол России в республике Беларусь назвал дату заседания Высшего государственного совета.
 
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