Высший государственный совет Союзного государства пройдет 19 июня

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 19 июня, сообщает «Российская газета» со ссылкой на посла России в Беларуси Александра Сурикова.

По его словам, в ходе мероприятия будет представлен пакет из десяти первоочередных задач, актуальных для совершенствования механизмов взаимодействия и повышения эффективности СГ.

Суриков сообщил, что на заседание прибудут президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Главной темой обсуждений, как отметил посол, станут «вопросы Союзного государства и повышения его эффективности», тема объединения и повышения промышленного потенциала двух стран.